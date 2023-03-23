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«Ъ»: россияне снизили расходы на товары для домашних животных

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Россияне сокращают расходы на товары для домашних животных, следует из данных платёжных сервисов.
«Ъ»: россияне снизили расходы на товары для домашних животных
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  • © mladenbalinovac

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CloudPayments, за январь — февраль 2023 года относительно января — февраля 2022 года оборот таких товаров на онлайн-площадках снизился на 26%, количество транзакций — на 10%, а средний чек уменьшился на 18%, до 5,8 тыс. руб.

По информации Tinkoff Data, за январь — февраль 2023 года сумма расходов в специализированных магазинах и на сайтах в категории товаров для питомцев сократилась на 19%, число покупок — на 15% год к году.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что рост стоимости кормов и лекарств для домашних животных привёл к росту расходов россиян на содержание питомцев с 2022 года.

По его словам, содержание собаки обходится в 7—15 тыс. рублей в месяц. Сумма зависит от размера, породы, состояния здоровья и возраста животного.

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