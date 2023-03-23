«Ъ»: россияне снизили расходы на товары для домашних животных

Россияне сокращают расходы на товары для домашних животных, следует из данных платёжных сервисов.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CloudPayments, за январь — февраль 2023 года относительно января — февраля 2022 года оборот таких товаров на онлайн-площадках снизился на 26%, количество транзакций — на 10%, а средний чек уменьшился на 18%, до 5,8 тыс. руб.

По информации Tinkoff Data, за январь — февраль 2023 года сумма расходов в специализированных магазинах и на сайтах в категории товаров для питомцев сократилась на 19%, число покупок — на 15% год к году.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что рост стоимости кормов и лекарств для домашних животных привёл к росту расходов россиян на содержание питомцев с 2022 года.

По его словам, содержание собаки обходится в 7—15 тыс. рублей в месяц. Сумма зависит от размера, породы, состояния здоровья и возраста животного.