Кинолог Голубев рассказал о росте расходов россиян на содержание домашних животных

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что рост стоимости кормов и лекарств для домашних животных привел к росту расходов россиян на содержание питомцев с 2022 года.

«Я бы не говорил о каком-то запредельно высоком повышении затрат на содержание домашних животных, но тем не менее рост ощутим. Сейчас в России увеличивается показатель самообеспеченности кормами, кроме того, наращивается производство отечественных вакцин, возможно, это в какой-то мере улучшит ситуацию», — заявил Голубев в интервью РИАМО.

По его словам, содержание собаки обходится в 7—15 тыс. рублей в месяц. Сумма зависит от размера, породы, состояния здоровья и возраста животного.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.