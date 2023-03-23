Мишустин: автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили за 4,5 месяца
- РИА Новости
Премьер отметил, что не прекращалось снабжение Крыма, несмотря на теракт и попытки отрезать полуостров от остальной части России.
«Отмечу, что автомобильная часть моста полностью восстановлена, в беспрецедентно короткие сроки — за четыре с половиной месяца!» — подчеркнул он.
9 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что монтаж первого пролёта железнодорожной части Крымского моста завершён.
Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок.