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Мишустин: автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили за 4,5 месяца

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Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина за 2022 год заявил, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили за 4,5 месяца.
Мишустин: автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили за 4,5 месяца
  • РИА Новости

Премьер отметил, что не прекращалось снабжение Крыма, несмотря на теракт и попытки отрезать полуостров от остальной части России.

«Отмечу, что автомобильная часть моста полностью восстановлена, в беспрецедентно короткие сроки — за четыре с половиной месяца!» — подчеркнул он.

9 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что монтаж первого пролёта железнодорожной части Крымского моста завершён.

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок.

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