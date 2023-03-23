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Медведев: развитие российского ВПК в последний год идёт от потребностей СВО

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развитие российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в последний год идёт от потребностей специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.
Медведев: развитие российского ВПК в последний год идёт от потребностей СВО
  • РИА Новости

В интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, он отметил, что российский ВПК изменился и события, происходящие в течение последнего года, «меняют его ещё в большей степени». 

«Поскольку сейчас он уже идёт от потребности специальной военной операции», — заявил Медведев.

По его словам, ВПК «раскочегарился» и работает активно. Зампред Совбеза уточнил, что большинство оборонных предприятий работает в три смены и «что называется, с колёс прямо отдаёт всё в войска».

Также Медведев сообщил, что хотел бы зачитать телеграммы Иосифа Сталина военного времени руководителям предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, чтобы их взбодрить.

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