Медведев: развитие российского ВПК в последний год идёт от потребностей СВО
- РИА Новости
В интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости, он отметил, что российский ВПК изменился и события, происходящие в течение последнего года, «меняют его ещё в большей степени».
«Поскольку сейчас он уже идёт от потребности специальной военной операции», — заявил Медведев.
По его словам, ВПК «раскочегарился» и работает активно. Зампред Совбеза уточнил, что большинство оборонных предприятий работает в три смены и «что называется, с колёс прямо отдаёт всё в войска».
Также Медведев сообщил, что хотел бы зачитать телеграммы Иосифа Сталина военного времени руководителям предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, чтобы их взбодрить.