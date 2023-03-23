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Кубанский и донецкий вузы заключили соглашение о сотрудничестве

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Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) подписал соглашение с Кубанским государственным технологическим университетом (КубГТУ) об установлении сотрудничества в сфере образования.
Кубанский и донецкий вузы заключили соглашение о сотрудничестве
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Как пишет «Кубань 24», соглашение среди прочего поспособствует обмену знаниями, опытом и студентами.

«То, что мы здесь (в КубГТУ. — RT) увидели, нас поразило. Мы знали, что это один из ведущих вузов, и мы видим, что тут куётся продовольственная мощь России», — сказал ректор Донецкого национального технического университета Александр Аноприенко.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.

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