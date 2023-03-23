Медведев заявил, что у России есть более точные аналоги американских РСЗО HIMARS

Россия обладает не худшим видом оружия, чем РСЗО HIMARS, которое при этом имеет такую же и лучше точность и глубину поражения.

Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

При этом Медведев назвал РСЗО HIMARS «вполне достойным оружием».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.

В рамках нового пакета помощи ВСУ передадут снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковое вооружение и ракеты HARM.

Как сообщил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Вашингтон поставками своих вооружений Киеву провоцирует расширение географии кризиса на Украине.