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Медведев заявил, что у России есть более точные аналоги американских РСЗО HIMARS

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Россия обладает не худшим видом оружия, чем РСЗО HIMARS, которое при этом имеет такую же и лучше точность и глубину поражения.
Медведев заявил, что у России есть более точные аналоги американских РСЗО HIMARS
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

При этом Медведев назвал РСЗО HIMARS «вполне достойным оружием».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.

В рамках нового пакета помощи ВСУ передадут снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковое вооружение и ракеты HARM.

Как сообщил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Вашингтон поставками своих вооружений Киеву провоцирует расширение географии кризиса на Украине.

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