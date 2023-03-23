Медведев заявил, что у России есть более точные аналоги американских РСЗО HIMARS
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Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
При этом Медведев назвал РСЗО HIMARS «вполне достойным оружием».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.
В рамках нового пакета помощи ВСУ передадут снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковое вооружение и ракеты HARM.
Как сообщил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Вашингтон поставками своих вооружений Киеву провоцирует расширение географии кризиса на Украине.