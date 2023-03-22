Девушки-военные рассказали, как отбили атаку украинских беспилотников на Севастополь

Российские военнослужащие Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как отбили атаку украинских беспилотников на Севастополь.

По словам Марины Фалеевой, беспилотник увидела её напарница, после чего было доложено командованию. Она отметила, что был получен сигнал «атаковать», и после этого девушки взяли «автомат в руки — и стрелять».

«На родной город совершён набег — будем защищать! Враг не пройдёт!» — отметила она.

Фалеева также рассказала, что военные «всматривались, определяли: наш или не наш» беспилотник.

«Когда сказали, что точно не наш, открыли огонь... Нехарактерные её (машины) движения, (она) гораздо меньшего размера», — пояснила она.

По словам Татьяны Целуйко, она увидела в бинокль беспилотник, движущийся в направлении базы. По её словам, «беспилотный морской объект двигался хаотично»

Девушка объяснила, что понимала, что «надо что-то делать, надо попасть, надо уничтожить», чтобы беспилотник не прошёл дальше.

«Был большой страх за то, что она (машина) куда-то врежется: либо в берег, либо в корабли», — отметила она.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что два из трёх морских беспилотников ВСУ, которые атаковали Севастополь утром 22 марта, были подбиты военнослужащими-девушками.