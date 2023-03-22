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Подмосковные поликлиники получат 39 новых машин неотложной помощи

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Медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Подмосковные поликлиники получат 39 новых машин неотложной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Доступность помощи в первичном звене во многом связана с мобильностью медиков, поэтому каждый год обновляем автопарк скорой помощи, закупаем новый транспорт для неотложки», — сказал Воробьёв.

Новые автомобили будут распределены между поликлиниками и паллиативными бригадами врачей.

В 2022 году регион закупил 57 «неотложек».

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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