Подмосковные поликлиники получат 39 новых машин неотложной помощи

Медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Доступность помощи в первичном звене во многом связана с мобильностью медиков, поэтому каждый год обновляем автопарк скорой помощи, закупаем новый транспорт для неотложки», — сказал Воробьёв.

Новые автомобили будут распределены между поликлиниками и паллиативными бригадами врачей.

В 2022 году регион закупил 57 «неотложек».

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.