Подмосковные поликлиники получат 39 новых машин неотложной помощи
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Доступность помощи в первичном звене во многом связана с мобильностью медиков, поэтому каждый год обновляем автопарк скорой помощи, закупаем новый транспорт для неотложки», — сказал Воробьёв.
Новые автомобили будут распределены между поликлиниками и паллиативными бригадами врачей.
В 2022 году регион закупил 57 «неотложек».
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.