Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки языкового многообразия российских народов.

Об этом президент заявил на встрече с лауреатами премий для молодых деятелей искусства.

Режиссёр Айдар Заббаров из Татарстана отметил в ходе беседы с Путиным, что в регионе театр также является «институтом сохранения ещё одного языка».

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что это очень важно, поскольку в России после развала СССР «был момент, когда очень много было утрачено с точки зрения поддержки национальных языков».

По словам президента, согласно разным подсчётам, в России насчитывается 170—175 национальных языков.

«Некоторые уже практически не имеют носителей языка. И очень-очень важно поддерживать это многообразие», — цитирует РИА Новости главу государства.

Ранее Путин включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой.

В конце февраля президент подписал закон о языке, ограничивающий использование иностранных слов.