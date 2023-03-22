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Путин отметил важность поддержки языкового многообразия российских народов

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Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки языкового многообразия российских народов.
Путин отметил важность поддержки языкового многообразия российских народов
  • РИА Новости

Об этом президент заявил на встрече с лауреатами премий для молодых деятелей искусства.

Режиссёр Айдар Заббаров из Татарстана отметил в ходе беседы с Путиным, что в регионе театр также является «институтом сохранения ещё одного языка».

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что это очень важно, поскольку в России после развала СССР «был момент, когда очень много было утрачено с точки зрения поддержки национальных языков».

По словам президента, согласно разным подсчётам, в России насчитывается 170—175 национальных языков.

«Некоторые уже практически не имеют носителей языка. И очень-очень важно поддерживать это многообразие», — цитирует РИА Новости главу государства.

Ранее Путин включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой.

В конце февраля президент подписал закон о языке, ограничивающий использование иностранных слов.

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