Путин: Чуров твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя ЦИК России Владимира Чурова.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, Владимир Чуров был профессионалом высочайшего класса, честным, принципиальным и бесконечно преданным делу человеком.

Он отметил, что Чуров твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, а также честно служил Отечеству.

Ранее сообщалось, что экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.

В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования в связи со смертью Чурова.