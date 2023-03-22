Узнать больше

Путин: Чуров твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя ЦИК России Владимира Чурова.
Путин: Чуров твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию
  • РИА Новости

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, Владимир Чуров был профессионалом высочайшего класса, честным, принципиальным и бесконечно преданным делу человеком.

Он отметил, что Чуров твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, а также честно служил Отечеству.

Ранее сообщалось, что экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.

В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования в связи со смертью Чурова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить