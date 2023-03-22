Путин: Чуров твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию
- РИА Новости
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
По словам президента, Владимир Чуров был профессионалом высочайшего класса, честным, принципиальным и бесконечно преданным делу человеком.
Он отметил, что Чуров твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, а также честно служил Отечеству.
Ранее сообщалось, что экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.
В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.
Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования в связи со смертью Чурова.