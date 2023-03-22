Экс-председатель ЦИК России Чуров умер после операции

Экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер после операции, он перенёс обширный инфаркт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Леонида Ивлева.

«Печальная новость, да. Сегодня в восемь утра (он умер. — RT) в больнице после операции. Владимир Евгеньевич перенёс обширный инфаркт, его не стало», — сказал он.

Ранее сообщалось о смерти бывшего командующего Дальней авиацией ВВС СССР, Героя Советского Союза Василия Решетникова в возрасте 103 лет.

18 марта на 95-м году жизни умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин.