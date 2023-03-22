Коуч Красникова рассказала, как развивать самооценку у детей

Женский коуч, автор курса «Взрослое родительство» Валентина Красникова дала советы по развитию самооценки у детей.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказала, что помочь могут игры. Одна из них называется «О ком я сейчас говорю».

«Ведущий достаёт фант ребёнка и говорит: «Этот фант удивительно сильный, благородный, умеет то-то и то-то». Остальные должны угадывать, кому принадлежит фант», — пояснила Красникова.

По её словам, вторая игра, «Десять фактов о человеке», подойдёт для большой компании. Нужно составить список, в котором три факта будут верными, а семь — ложными. Участники должны угадать три верных факта.

Как добавила эксперт, родители могут ежедневно придумывать игры и ситуации, которые станут тренировать самооценку у ребёнка.

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