Депутат Ивлев назвал Владимира Чурова неординарным человеком

Член комитета Госдумы по контролю Леонид Ивлев выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы ЦИК Владимира Чурова.

Ивлев в прошлом работал заместителем Чурова и запомнил его как неординарного человека и справедливого начальника.

«Во-первых, он всегда любил новинки. Именно при нём стали разрабатывать и проводить эксперименты по дистанционному электронному голосованию. Они проводились в восьми регионах, именно не выборы — эксперименты», — заявил Ивлев в беседе с телеканалом «360».

Ещё одним важным качеством Чурова он назвал любовь к людям.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.

Экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.