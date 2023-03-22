Экс-депутат Надеждин поделился воспоминаниями о Владимире Чурове
- РИА Новости
«Я познакомился с Чуровым, как его только назначили в Центризбирком», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
Как отметил Надеждин, он был очень порядочным человеком.
По его словам, Чуров занимал непростую должность.
Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.
Экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.