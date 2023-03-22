Бывший замглавы аппарата ЦИК Грачёв выразил соболезнования в связи со смертью Чурова
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» Грачёв рассказал, что познакомился с Чуровым, когда тот работал в Санкт-Петербурге и занимался внешнеполитическими вопросами в мэрии.
«Тогда я часто ездил с Генсекретарём ООН, и Владимир Евгеньевич всё это организовывал. Мы тесно вместе работали. Человек очень чёткий, ясный, прекрасно знал проблематику города, международные проблемы», — заявил он.
По его словам, совместная работа возобновилась, когда Чуров стал послом по особым поручениям в МИД, а Грачёв трудился замруководителя аппарата ЦИК, отвечая за международные вопросы.
«Он глубоко знал электоральную проблематику, продвигал электоральную дипломатию как таковую. От нас ушёл очень яркий человек», — заключил Грачёв.
Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.
Экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.