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Бывший замглавы аппарата ЦИК Грачёв выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

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Бывший замглавы аппарата ЦИК Владимир Грачёв прокомментировал сообщение о смерти экс-руководителя Центризбиркома России Владимира Чурова.
Бывший замглавы аппарата ЦИК Грачёв выразил соболезнования в связи со смертью Чурова
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» Грачёв рассказал, что познакомился с Чуровым, когда тот работал в Санкт-Петербурге и занимался внешнеполитическими вопросами в мэрии.

«Тогда я часто ездил с Генсекретарём ООН, и Владимир Евгеньевич всё это организовывал. Мы тесно вместе работали. Человек очень чёткий, ясный, прекрасно знал проблематику города, международные проблемы», — заявил он.

По его словам, совместная работа возобновилась, когда Чуров стал послом по особым поручениям в МИД, а Грачёв трудился замруководителя аппарата ЦИК, отвечая за международные вопросы.

«Он глубоко знал электоральную проблематику, продвигал электоральную дипломатию как таковую. От нас ушёл очень яркий человек», — заключил Грачёв.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.

Экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.

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