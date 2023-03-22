Институт ядерных исследований Дубны будет сотрудничать с образовательными учреждениями КНР

Объединённый институт ядерных исследований Дубны подписал договор об укреплении сотрудничества с образовательными учреждениями КНР.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ОИЯИ.

Инициатива заключения договора исходила от учёных, в связи с чем было проведено собрание с представителями 24 китайских организаций, которые являются партнёрами института.

«Подписание протокола стало закономерным шагом — набранные темпы и качество кооперации ОИЯИ и китайских научных организаций конвертировались в переход на новый уровень сотрудничества», — заявил директор института Григорий Трубников.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.