Депутат Аксёненко: сумма переплат по ЖКУ будет зависеть от собственников домов

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко заявил, что сумма переплат по жилищно-коммунальным услугам будет зависеть от собственников домов.

«Изменения касаются перерасчёта платы за ОДН (общедомовые нужды. — RT) в рамках правительственного постановления №92 от 3 февраля 2022 года. Если, к примеру, на конец года возникает разница между фактическим расходом ресурса и поступившими суммами, то будет сделан перерасчёт», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, получившуюся задолженность «раскидают» между собственниками.

«Что необходимо предпринять, чтобы минимизировать возможные переплаты? В первую очередь, научиться спрашивать с УК, как она управляет вашим многоквартирным домом», — пояснил Аксёненко.

Как отметил эксперт, собственники многоквартирных домов должны обращать внимание и на тарифы управляющих компаний.

«Если на многоквартирном доме не стоят приборы учёта, то вполне вероятно, что жильцам придётся доплатить. Если стоят, то сумма после перерасчёта может даже поменяться в пользу кармана жильцов», — добавил Аксёненко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ.