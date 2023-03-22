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Матвиенко заявила о подготовке встречи в Пекине российских и китайских парламентариев

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Россия и Китай готовят встречу в Пекине двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
Матвиенко заявила о подготовке встречи в Пекине российских и китайских парламентариев
  • РИА Новости

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Telegram.

«Прежде всего, ускоряем подготовку к встрече в очном формате межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Это очень эффективный инструмент взаимодействия законодателей», — написала она.

По её словам, из-за пандемии контакты были переведены в онлайн-режим.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что отношения между Россией и Китаем не подвержены никакой политической конъюнктуре.

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