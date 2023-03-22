Володин выразил соболезнования родным экс-главы ЦИК России Чурова
- РИА Новости
«Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Евгеньевича Чурова... Его отличали высокий профессионализм, порядочность и честность. Светлая память», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Володина, Чуров посвятил свою жизнь служению государству.
Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.
Экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.