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Володин выразил соболезнования родным экс-главы ЦИК России Чурова

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Центризбиркома России Владимира Чурова.
Володин выразил соболезнования родным экс-главы ЦИК России Чурова
  • РИА Новости

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Евгеньевича Чурова... Его отличали высокий профессионализм, порядочность и честность. Светлая память», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Володина, Чуров посвятил свою жизнь служению государству.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова.

Экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров умер 22 марта после операции, он перенёс обширный инфаркт.

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