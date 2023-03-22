Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и её пособниками

Госдума приняла заявление «О геноциде народов Советского Союза Германией и её пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».

«В настоящее время, когда причины и итоги Второй мировой войны превращаются из объекта историко-мемориальных исследований в инструмент геополитического противостояния, такие судебные решения особенно востребованны», — говорится на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме отметили, что «особенно цинично выглядят попытки сегодняшних властей Германии продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР, а также стремление переложить на нашу страну вину Германии за развязывание самого масштабного и кровавого конфликта в новейшей истории человечества».

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов СССР в 1941—1943 годах в Белгородской области войсками Германии и их пособниками.