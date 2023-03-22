Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Карнеев объяснил потерю сознания недосыпом

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Он рассказал «Газете.Ru», что это произошло из-за недосыпа и переутомления.

«Вы знаете, просто не выспался и как бы немножко голова стала кружиться. Нужно было сразу уйти за кулисы», — сказал он.

По его словам, он буквально на три секунды потерял баланс.

«Всё нормально, там медики меня уже осмотрели сразу после передачи. Предыдущую ночь не выспался, переутомился, видимо, с этим связано», — отметил Карнеев.

Карнеев также принёс извинения программе за доставленные хлопоты.

Профессор потерял сознание во время беседы экспертов в эфире 21 марта. Гости программы и Владимир Соловьёв вызвали врачей и оказали Карнееву первую помощь.