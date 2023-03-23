Россияне рассказали, на что собираются копить в 2023 году

Аналитики провели исследование и выяснили, на что собираются копить россияне в 2023 году. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

Так, 57% россиян регулярно откладывают деньги на чёрный день (54%), заветную мечту (32%) или стартовый капитал для открытия бизнеса (16%).

При этом каждый четвёртый (27%) опрошенный делает это при любой возможности, 18% респондентов — ежемесячно, 9% — время от времени, а оставшиеся 3% — чаще, чем раз в месяц, отмечается в исследовании.

Как выяснили эксперты, чаще всего россияне планируют потратить накопленную сумму на путешествия (48%), больше всех к этому склонны жители Перми (59% ответов в городе). На втором месте стоит приобретение имущества (40%). Такая мечта входит в топ-3 у жителей Омска (59%) и Нижнего Новгорода (45%), говорится в результатах опроса «Ренессанс Жизнь» и платформы hh.ru.

Третьим по популярности является ремонт в квартире (30%) — это становится основной целью для жителей Санкт-Петербурга (45%) и Самары (34%). В топ-5 причин для накоплений также вошли покупка новой машины (28%) и переезд в другой город (25%).

Как отмечается, в большинстве случаев жители страны считают, что самым надёжным способом накопить нужную сумму является переход на новую работу с большей заработной платой (76%).

Всего в опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов.

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