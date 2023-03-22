Суд приговорил к 20 годам колонии экс-главу волгоградского СУ СК Музраева

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии экс-главу волгоградского СУ СК Михаила Музраева.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить Музраеву 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал судья.

Кроме того, Музраева суд лишил звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.

Вместе с этим отмечается, что его сообщник, бизнесмен Владимир Зубков, приговорён к 14 годам колонии строгого режима.

Музраев был задержан в июне 2019 года по делу о покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Ему инкриминировали статьи «Теракт, совершённый группой лиц», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».