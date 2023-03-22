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«Магнит» сообщил о приостановке действия платёжных карт Magnit Pay с 27 марта

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Ретейл «Магнит» сообщил о приостановке работы платёжных карт Magnit Pay с 27 марта.
«Магнит» сообщил о приостановке действия платёжных карт Magnit Pay с 27 марта
  • РИА Новости

«Сервис Magnit Pay приостанавливает свою работу с 27 марта. Карты будут недоступны для использования», — приводит сообщение РИА Новости.

Клиентов попросили до указанного срока потратить или вывести остаток средств со счетов.

«Мы приостанавливаем текущий проект, но не исключаем его перезапуск в будущем», — добавили в компании.

Посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян ранее в эфире канала «Россия 24» заявил об интересе Шри-Ланки и Мальдив к российской платёжной системе МИР.

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