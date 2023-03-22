Во Владивостоке накрыли подпольный цех с поддельным алкоголем на 17 миллионов рублей

Полиция накрыла подпольный цех во Владивостоке, где производили контрафактный алкоголь.

Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что сотрудники полиции изъяли 44 тысячи литров готовой к реализации алкогольной продукции и сырья для её изготовления на сумму более 17 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

15 марта в пресс-службе МВД России сообщили, что более 150 кг сильнодействующих препаратов изъято у группы псевдофармацевтов в Московском регионе.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с марта 2022 по февраль текущего года на территории города Москвы и Московской области.