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Во Владивостоке накрыли подпольный цех с поддельным алкоголем на 17 миллионов рублей

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Полиция накрыла подпольный цех во Владивостоке, где производили контрафактный алкоголь.

Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что сотрудники полиции изъяли 44 тысячи литров готовой к реализации алкогольной продукции и сырья для её изготовления на сумму более 17 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

15 марта в пресс-службе МВД России сообщили, что более 150 кг сильнодействующих препаратов изъято у группы псевдофармацевтов в Московском регионе.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с марта 2022 по февраль текущего года на территории города Москвы и Московской области.

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