Полиция изъяла более 150 кг сильнодействующих препаратов в Московском регионе
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«Следователями следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении восьми руководителей и участников организованных групп», — говорится в заявлении.
Отмечается, что задержанным вменяют незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере.
Ранее в ФСБ сообщили, что силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в ряде российских регионов.