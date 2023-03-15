Полиция изъяла более 150 кг сильнодействующих препаратов в Московском регионе

Более 150 кг сильнодействующих препаратов изъято у группы псевдофармацевтов в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

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«Следователями следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении восьми руководителей и участников организованных групп», — говорится в заявлении. Отмечается, что задержанным вменяют незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере. Ранее в ФСБ сообщили, что силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в ряде российских регионов.