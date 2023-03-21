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На актёра Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России

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В отношении актёра Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию Вооружённых сил России.
На актёра Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

«Протокол на Назарова Д.Ю. зарегистрирован в суде 21 марта, дата его рассмотрения пока не назначена», — заявили в суде.

Также в суде подтвердили, что протокол составлен именно на актёра.

1 марта председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму на рассмотрение внесли поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.

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