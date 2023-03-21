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Социолог Макушева объяснила, почему новички бросают занятия спортом

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Социолог, руководитель лаборатории спортивных исследований ЦСП «Платформа» Мария Макушева рассказала, почему новички отказываются от занятий спортом.
Социолог Макушева объяснила, почему новички бросают занятия спортом
  • Gettyimages.ru
  • © lovro77

«Большинство взрослых начинает и бросает тренировки по несколько раз за жизнь. Мотивацию легко пробудить, но сложно поддерживать: 36% опрошенных вообще не занимаются спортом. Среди них 8 из 10 однажды пробовали, но бросали, как следует из нового доклада нашей лаборатории», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, одна из причин отказа от занятий — потеря мотивации. Большое значение имеет и дорога от дома до спортзала.

«Выигрывает спорт шаговой доступности. С этой точки зрения большое значение имеет развитие городской среды (дорожек для бега и ходьбы, спортивных площадок) и сети небольших клубов», — считает Макушева.

Как полагает эксперт, мотивацию можно потерять и из-за непрофессиональных советов.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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