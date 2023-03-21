В Самарской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Об этом сообщает sovainfo.ru.
За неделю с 13 по 19 марта в регионе выявили 107 случаев гриппа, что на 16,3% больше, чем неделей ранее.
Заболеваемость ОРВИ выросла на 1%, эпидпорог превышен на 29,7%. За неделю ОРВИ диагностировали у 15 392 жителей.
Тем временем, в Тульской области за неделю зарегистрировали 7627 случаев гриппа и ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 13%, передаёт Тульская служба новостей. Превышение выявлено в Донском, Богородицком, Воловском, Дубенском, Кимовском и Куркинском районах.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.