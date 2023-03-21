В Петербурге подтвердили 1226 случаев COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © Lane Oatey / Blue Jean Images
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на сайт оперштаба.
Госпитализированы 137 человек, выздоровели 1898 жителей города.
Тем временем, в Челябинской области прокомментировали ситуацию по ОРВИ и гриппу, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
«Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по всем группам населения ниже эпидемического порога на 5,4%. Эпидемиологический порог заболеваемости превышен среди взрослых на 27,1%», — говорится в сообщении.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.