В Петербурге подтвердили 1226 случаев COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге подтвердили 1226 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на сайт оперштаба.

Госпитализированы 137 человек, выздоровели 1898 жителей города.

Тем временем, в Челябинской области прокомментировали ситуацию по ОРВИ и гриппу, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по всем группам населения ниже эпидемического порога на 5,4%. Эпидемиологический порог заболеваемости превышен среди взрослых на 27,1%», — говорится в сообщении.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.