В Томской области зарегистрировали 95 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области зарегистрировали 95 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 164 893 жителя, вылечились 162 775.

Тем временем, в Карелии за 11-ю неделю года выявили 1,2 тыс. случаев коронавируса, что на 47% больше, чем неделей ранее, передаёт karelinform.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Также в регионе подтвердили 7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа (+21,9%).

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.