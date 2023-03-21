В Иркутской области выявили 168 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 168 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 366 394. Вылечились 360 837 жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 9373 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.