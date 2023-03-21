В Татарстане заработали круглосуточные посты по спасению рыбаков
- РИА Новости
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Обеспечить безопасность жителей поручил премьер-министр республики Рустам Нигматуллин.
«Сегодня лёд на реках непрочный. Вы гражданам донесите это, чтобы мы потом до лета не отчитывались о без вести пропавших. Течение есть подо льдом, вода холодная», — отметил Нигматуллин.
Дежурство организовано, в частности, в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах и Нижнекамске.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге запретили выходить на лёд водоёмов со среды, 15 марта.