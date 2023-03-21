Исследование: большинство девятиклассников рассматривают возможность пойти в колледж
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование образовательной компании MAXIMUM Education.
В частности, 28% из 61% уже решили, что получат среднеспециальное образование, а 18% намерены выбрать между колледжем и вузом после ЕГЭ.
Ещё 15% хотят определиться после сдачи ОГЭ.
Из результатов опроса также следует, что каждый пятый девятиклассник хочет получить профессию в сфере информационных технологий, 16% предпочитают гуманитарное направление, 15% — медицинские специальности.
Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.