Новую школу в подмосковном посёлке Тучково откроют к 1 сентября

Новую школу в подмосковном посёлке Тучково планируют открыть к 1 сентября.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Здесь мы строим долгожданную для жителей школу на 400 мест. Сейчас она готова на 90%», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, важно позаботиться о том, чтобы строящееся учебное заведение стало одним из самых современных и по форме, и по содержанию.

Внутренний двор школы благоустроят. Там разместят стадион, который в свободные часы смогут посещать жители посёлка.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.