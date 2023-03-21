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Новую школу в подмосковном посёлке Тучково откроют к 1 сентября

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Новую школу в подмосковном посёлке Тучково планируют открыть к 1 сентября.
Новую школу в подмосковном посёлке Тучково откроют к 1 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Alexey Sizov / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

«Здесь мы строим долгожданную для жителей школу на 400 мест. Сейчас она готова на 90%», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, важно позаботиться о том, чтобы строящееся учебное заведение стало одним из самых современных и по форме, и по содержанию.

Внутренний двор школы благоустроят. Там разместят стадион, который в свободные часы смогут посещать жители посёлка.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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