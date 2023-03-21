Новую школу в подмосковном посёлке Тучково откроют к 1 сентября
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Здесь мы строим долгожданную для жителей школу на 400 мест. Сейчас она готова на 90%», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
По его словам, важно позаботиться о том, чтобы строящееся учебное заведение стало одним из самых современных и по форме, и по содержанию.
Внутренний двор школы благоустроят. Там разместят стадион, который в свободные часы смогут посещать жители посёлка.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.