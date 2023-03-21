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На ремонт отделения Электрогорской больницы направят 31 млн рублей

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На ремонт физиотерапевтического отделения Электрогорской городской больницы планируют направить 31 млн рублей из бюджета Московской области.
На ремонт отделения Электрогорской больницы направят 31 млн рублей
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Поставленные задачи необходимо выполнить в течение 120 календарных дней с даты подписания документации.

В частности, специалисты обновят фасад, оконные и дверные проёмы, проведут электромонтажные работы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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