На ремонт отделения Электрогорской больницы направят 31 млн рублей

На ремонт физиотерапевтического отделения Электрогорской городской больницы планируют направить 31 млн рублей из бюджета Московской области.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Поставленные задачи необходимо выполнить в течение 120 календарных дней с даты подписания документации.

В частности, специалисты обновят фасад, оконные и дверные проёмы, проведут электромонтажные работы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.