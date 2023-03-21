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Специалист Магомедов предложил использовать старые смартфоны в качестве пульта для ТВ

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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, как можно использовать старые смартфоны.
Специалист Магомедов предложил использовать старые смартфоны в качестве пульта для ТВ
  • Gettyimages.ru
  • © Sfio Cracho

«Например, возможно использовать его в качестве пульта дистанционного управления телевизором, ноутбуком или компьютером при просмотре видео и прослушивании музыки. В магазинах приложений существует большое количество программ с таким функционалом», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, смартфон также может стать альтернативой дорогостоящим видео- и аудиосерверам для управления умными ТВ, колонками и планшетами.

Ещё один вариант — использовать устройство в качестве камеры видеонаблюдения, для чего также нужно установить специальную программу.

«Кроме того, старый гаджет может стать хорошей альтернативой навигатору или видеорегистратору: так вы будете фиксировать ситуацию на дороге, не разряжая основной смартфон», — добавил Магомедов.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT рассказал, что делать со старыми гаджетами.

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