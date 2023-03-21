Киберэксперт Вакулин предостерёг от использования неофициальной прошивки для смартфонов

Киберэксперт Сергей Вакулин заявил, что неофициальная прошивка для смартфонов может быть опасна.

«После установки кастомной прошивки клиент берёт на себя ответственность за дальнейшее обслуживание смартфона, а компания вправе отказать клиенту в его обслуживании и ремонте, даже если смартфон находится на гарантийном обслуживании», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, неофициальная прошивка может включать не только то, что нужно заказчику, но и то, что нужно мастеру.

«Например, установка вредоносного приложения, которое бы передавало ему данные о вас — фотографии, видеозаписи и прочее», — пояснил Вакулин.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT рассказал, что делать со старыми гаджетами.