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Киберэксперт Вакулин предостерёг от использования неофициальной прошивки для смартфонов

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Киберэксперт Сергей Вакулин заявил, что неофициальная прошивка для смартфонов может быть опасна.
Киберэксперт Вакулин предостерёг от использования неофициальной прошивки для смартфонов
  • Gettyimages.ru
  • © Georgijevic

«После установки кастомной прошивки клиент берёт на себя ответственность за дальнейшее обслуживание смартфона, а компания вправе отказать клиенту в его обслуживании и ремонте, даже если смартфон находится на гарантийном обслуживании», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, неофициальная прошивка может включать не только то, что нужно заказчику, но и то, что нужно мастеру.

«Например, установка вредоносного приложения, которое бы передавало ему данные о вас — фотографии, видеозаписи и прочее», — пояснил Вакулин.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT рассказал, что делать со старыми гаджетами.

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