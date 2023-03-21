Ижевск примет участие в акции «Сдаём вместе». День сдачи ЕГЭ родителями»

Всероссийская акция «Сдаём вместе». День сдачи ЕГЭ родителями» состоится в Ижевске в седьмой раз. Она пройдёт 24 марта.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Родители выпускников сдадут пробный госэкзамен по русскому языку. Желающие могут обратиться в Управление образования по месту жительства.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.