Ижевск примет участие в акции «Сдаём вместе». День сдачи ЕГЭ родителями»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Родители выпускников сдадут пробный госэкзамен по русскому языку. Желающие могут обратиться в Управление образования по месту жительства.
Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.