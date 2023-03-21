Узнать больше

Ижевск примет участие в акции «Сдаём вместе». День сдачи ЕГЭ родителями»

Короткая ссылка
Всероссийская акция «Сдаём вместе». День сдачи ЕГЭ родителями» состоится в Ижевске в седьмой раз. Она пройдёт 24 марта.
Ижевск примет участие в акции «Сдаём вместе». День сдачи ЕГЭ родителями»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Родители выпускников сдадут пробный госэкзамен по русскому языку. Желающие могут обратиться в Управление образования по месту жительства.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить