В Приморье проведут общекраевой субботник 25 марта

В городах и районах Приморья проведут общекраевой субботник 25 марта.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Весной мы традиционно наводим порядок на улицах наших городов и посёлков, это уже стало доброй традицией — делать их чистыми и благоустроенными. Коммунальные службы в муниципалитетах подготовят инструменты и машины для вывоза мусора. Приглашаю всех принять участие в первом в этом году субботнике», — заявил глава региона Олег Кожемяко.

В акции примут участие представители общественных организаций, сотрудники правительства региона и администраций муниципалитетов, коллективы крупных предприятий, местные жители.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Российский экологический оператор (РЭО) вложит 2,98 млрд рублей в строительство комплекса по обращению с ТКО в Кингисеппском районе Ленинградской области.