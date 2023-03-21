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Психолог Сугак прокомментировала отношение россиян к браку

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Психолог Жанна Сугак высказалась об отношении россиян к браку и разводу.
Психолог Сугак прокомментировала отношение россиян к браку
  • Gettyimages.ru
  • © Varena Munier / EyeEm

«Мне кажется, чаще на развод подаёт тот человек, который к браку относится несерьёзно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, некоторые относятся к браку как к приключению, не задумываясь, что это серьёзно и ответственно.

«Мы должны к этому относиться по-другому, проходить некоторую инициацию, прежде чем выйти замуж и жениться», — добавила Сугак.

Ранее юрист Константин Питаев в беседе с Общественной службой новостей рассказал о плюсах смены фамилии после бракосочетания.

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