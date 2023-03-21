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Диетолог Русакова посоветовала пожилым людям отказаться от жареных блюд перед сном

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Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, какие блюда могут быть вредны для пожилых вечером.
Диетолог Русакова посоветовала пожилым людям отказаться от жареных блюд перед сном
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«Слишком жирная, жареная, калорийная пища, например, с майонезными заправками, перегружает желудочно-кишечный тракт. Эти продукты будут нарушать сон пожилого человека, так как в ночное время пищеварительная система продолжит работать», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в идеале последний приём пищи должен быть не позднее 3—4 часов до сна. За полчаса до сна можно выпить полстакана кисломолочного напитка или съесть йогурт без добавок и сахара.

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