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Доцент Сиверкина назвала спорт и здоровый сон основой укрепления иммунитета

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Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина дала рекомендации по укреплению иммунитета.
Доцент Сиверкина назвала спорт и здоровый сон основой укрепления иммунитета
  • Gettyimages.ru
  • © Patrik Giardino

В беседе с Life.ru она заявила, что одной из основ является здоровый сон.

«Чтобы проще было заснуть вечером, рекомендуется за час — два до сна отказаться от различной эмоционально насыщенной информации: фильмов, компьютерных игр, соцсетей или какой-то агрессивной полемики», — сказала эксперт.

По её словам, также важно правильно питаться, закаливаться, заниматься физической активностью, например, плаванием, бегом или ходьбой.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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