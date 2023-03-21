Доцент Сиверкина назвала спорт и здоровый сон основой укрепления иммунитета

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина дала рекомендации по укреплению иммунитета.

В беседе с Life.ru она заявила, что одной из основ является здоровый сон.

«Чтобы проще было заснуть вечером, рекомендуется за час — два до сна отказаться от различной эмоционально насыщенной информации: фильмов, компьютерных игр, соцсетей или какой-то агрессивной полемики», — сказала эксперт.

По её словам, также важно правильно питаться, закаливаться, заниматься физической активностью, например, плаванием, бегом или ходьбой.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.