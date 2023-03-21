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Путин 22 марта вручит в Кремле премии молодым деятелям искусства

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Президент России Владимир Путин в среду, 22 марта, вручит в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры.
Путин 22 марта вручит в Кремле премии молодым деятелям искусства
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщили в Кремле.

«Двадцать второго марта Владимир Путин вручит в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 год», — говорится в сообщении.

Ранее НСН со ссылкой на пресс-службу премии сообщала, что экспертный совет сформировал шорт-лист премии Московского художественного театра в области искусств.

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