Путин 22 марта вручит в Кремле премии молодым деятелям искусства
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Об этом сообщили в Кремле.
«Двадцать второго марта Владимир Путин вручит в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 год», — говорится в сообщении.
Ранее НСН со ссылкой на пресс-службу премии сообщала, что экспертный совет сформировал шорт-лист премии Московского художественного театра в области искусств.