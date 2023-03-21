Власти Херсонской области: в регионе до конца года построят 105 станций мобильной связи

До конца года в Херсонской области построят 105 базовых станций мобильной связи.

Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«До конца года в Херсонской области построят 105 станций, что позволит обеспечить жителей региона надёжной связью и быстрым интернетом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее министр цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Никита Бородин сообщал о планах обеспечить все крупные населенные пункты региона и основные магистральные дороги качественным и стабильным мобильным интернетом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки решать проблемы жителей новых российских регионов.