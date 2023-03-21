Исследование показало, что большинство россиян не делают планов на год

Россияне, принявшие участие в исследовании сервиса «Работа.ру» и приложения «СберЗдоровье», рассказали, насколько склонны к планированию.

Об этом сообщает «Москва 24».

Свыше половины россиян (51%) не занимаются планированием на год, 25% составляют список целей и задач, а 43% планируют только очень важные дела.

Ещё 42% участников опроса стараются фиксировать в планах все дела, независимо от их важности, причём чаще это делают женщины — 44% против 39% мужчин. При этом 8% опрошенных не строят планов вовсе, а 7%, наоборот, планируют всё до мелочей.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip публиковали список городов, которые россияне считают наиболее комфортными для жизни, учёбы и путешествий.