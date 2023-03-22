Более 70% россиян считают правонарушением взять кредит в банке и не вернуть его

Аналитики НАФИ провели исследование и выяснили, что за восемь лет жители России стали более ответственно относиться к обязательствам по выплате кредитов. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

Так, 73% россиян считают правонарушением взять кредит в банке и не вернуть его. Доля тех, кто придерживается такого мнения, за восемь лет выросла на 12 п. п. — с 61% в 2015 году.

Также аналитики составили портрет самого ответственного плательщика по кредиту — это замужняя женщина с двумя или тремя детьми, имеющая средний уровень дохода и проживающая в небольшом городе с населением до 500 тыс. человек.

Кроме того, согласно исследованию, каждый пятый житель страны (20%) считает, что невозврат кредита не является правонарушением, если у заёмщика есть для этого веские основания. В 2015 году подобной позиции придерживались 37% россиян, в 2017 году — 26%.

В целом за восемь лет ответственность к возврату кредита среди россиян выросла почти вдвое (37% в 2015 году против 20% в 2023 году), подчеркнули в НАФИ.

Помимо этого, специалисты назвали топ-3 веских причин, по которым сегодня россияне считают возможным не выплачивать кредит: из-за внезапно возникших обстоятельств (экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод — 35%), если банк в одностороннем порядке увеличил размер процентной ставки и платежей по кредиту (28%) и если банк скрыл реальную стоимость кредита (23%).

В динамике за восемь лет приоритеты опрошенных сильно изменились: в 2015 году люди в два раза чаще считали, что можно перестать платить по кредиту, если бы выяснилось, что банк скрыл его реальную стоимость и общие выплаты гораздо выше заявленных.

Тогда именно этот фактор был на первом месте, подобной позиции придерживался каждый второй (47%), заявили эксперты.

По данным опроса, значительно реже россияне стали считать веским основанием для невозврата кредита такую гипотетическую ситуацию, как увеличение процентной ставки банком в одностороннем порядке. В 2015 году 45% россиян считали, что при подобном поведении банка появляются серьёзные основания для полного прекращения выплат.

Также меньше респондентов стали оправдывать невозврат кредита форс-мажором или внезапно возникшими обстоятельствами: восемь лет назад так считали 39% россиян.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ранее специалист Элла Боксер объяснила в беседе с RT, на что обратить внимание при выборе кредита.