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Минсельхоз не видит оснований для роста цен на рис в России в этом сезоне

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Основания для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, заявили в Минсельхозе.
Минсельхоз не видит оснований для роста цен на рис в России в этом сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

«Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза», — отметили в ведомстве.

Как пишет РИА Новости, в Минсельхозе пояснили, что качество риса и объём урожая 2022 года «полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки».

Производство рисовой крупы в России за прошлый год выросло на 2,6%.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем.

В начале февраля телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье вырос экспорт рыбы и морепродуктов.

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