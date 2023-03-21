Минсельхоз не видит оснований для роста цен на рис в России в этом сезоне

Основания для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, заявили в Минсельхозе.

«Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза», — отметили в ведомстве.

Как пишет РИА Новости, в Минсельхозе пояснили, что качество риса и объём урожая 2022 года «полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки».

Производство рисовой крупы в России за прошлый год выросло на 2,6%.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем.

В начале февраля телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье вырос экспорт рыбы и морепродуктов.