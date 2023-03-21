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Автоюрист Кузьмина посоветовала не спешить с подписанием страховых документов после ДТП

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Автоюрист Екатерина Кузьмина посоветовала внимательнее читать документы страховщиков в случае дорожной аварии. По её словам, бывают ситуации, когда специалисты значительно занижают сумму возмещения ущерба.
Автоюрист Кузьмина посоветовала не спешить с подписанием страховых документов после ДТП
  • Gettyimages.ru
  • © sefa ozel

В законе обозначены максимальные размеры выплат по ОСАГО, которые могут получить потерпевшие в случае ДТП, сообщила она в беседе с Тульской службой новостей.

Так, нанесение имущественного вреда предусматривает возмещение ущерба по ОСАГО в размере до 400 тыс. рублей на каждого пострадавшего. При травмах и увечьях различной степени тяжести максимальная сумма может достигнуть 500 тыс. рублей для каждого.

Она посоветовала внимательно читать то, что предлагают подписать в страховой компании. Соглашение, например, может предполагать выплату конкретной суммы пострадавшему. Этот вариант почти всегда невыгоден, заключила Кузьмина.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.

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