Глава Крыма Аксёнов: ситуация в Джанкое находится под контролем
- РИА Новости
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«Ситуация полностью под контролем», — приводит РИА Новости его слова на заседании крымского правительства.
Аксёнов отметил, что серьёзных повреждений в результате инцидента нет.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью.
Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что власти Джанкоя после ночной атаки украинских беспилотников ввели в городе режим ЧС муниципального уровня.