Глава Крыма Аксёнов: ситуация в Джанкое находится под контролем

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ситуация в Джанкое после атаки БПЛА находится под контролем.

«Ситуация полностью под контролем», — приводит РИА Новости его слова на заседании крымского правительства.

Аксёнов отметил, что серьёзных повреждений в результате инцидента нет.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью.

Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что власти Джанкоя после ночной атаки украинских беспилотников ввели в городе режим ЧС муниципального уровня.