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Глава Крыма Аксёнов: ситуация в Джанкое находится под контролем

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ситуация в Джанкое после атаки БПЛА находится под контролем.
Глава Крыма Аксёнов: ситуация в Джанкое находится под контролем
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

«Ситуация полностью под контролем», — приводит РИА Новости его слова на заседании крымского правительства.

Аксёнов отметил, что серьёзных повреждений в результате инцидента нет.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью.

Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что власти Джанкоя после ночной атаки украинских беспилотников ввели в городе режим ЧС муниципального уровня.

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